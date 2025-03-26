Беленченко: Республика Беларусь остается без негатива в информационной повестке западных стран

Инаугурация - это колоссальное событие для Беларуси, которое случается раз в пять лет. Такое заявление сделал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в студии "Первого информационного".

"Мы видим, что была проделана огромная работа над ошибками 2020 года. Общество готово дальше поддерживать действующую власть и руководство страны в том курсе, который был предложен Президентом Беларуси Александром Лукашенко", - подчеркнул Никита Беленченко.

По его мнению, "белорусское общество подросло на реальных примерах". Исходя из ситуации в мире, белорусам не хотелось бы попасть "под раздачу" ни при каких обстоятельствах.

Президента Беларуси Александра Лукашенко поздравили с инаугурацией представители 44 стран.

Никита Беленченко отметил, что Беларусь проводит правильную политику многовекторности, которой будет придерживаться и дальше. Белорусы выступают за равные отношения со всеми партнерами.

Он также подчеркнул, что нужно разграничивать информацию зарубежных СМИ об инаугурации Президента Беларуси.

"Все зацикливается в рамках четырех ключевых вопросов. Во-первых, внутриполитическая ситуация в Беларуси остается стабильной. Во-вторых, связи с Россией и Китаем остаются, и их никак не разорвать. Третий вопрос - это вопрос взаимодействия с Западом. Запад проиграл, у него нет возможности повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране. И последнее связано с действиями оппозиции, которая тоже потерпела крах и ничего не может сделать в будущем. Они (оппозиция. - Прим. ред.) единственные будут пытаться нагнетать информационную повестку извне и предоставлять ложную информацию о Республике Беларусь", - считает директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.