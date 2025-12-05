Беленченко: У Запада есть недопонимание, что такое Всебелорусское народное собрание

Никита Беленченко навал хорошим опыт работы с Европейским союзом, Советом Европы и другими международными европейскими организациями. "Мы никогда не были членом Совета Европы. Мы подавали заявку на вступление, но, по крайней мере, когда мы работали с этой организацией, мы не были скованны какими-то обязательствами. И мы, когда работали с Советом Европы, пытались получить для себя лучшие практики и перенять лучший опыт, тем самым оставляя все плохое там. Это касается и Всебелорусского народного собрания. То есть нам рассказывали про местное самоуправление, про включение общества в политическую жизнь. Мы все это анализировали и это воплотилось именно в этот орган - ВНС", - рассказал он.