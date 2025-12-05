3.76 BYN
Беленченко: У Запада есть недопонимание, что такое Всебелорусское народное собрание
У Запада есть определенное недопонимание, что такое Всебелорусское народное собрание. И это стоит на дипломатическом треке больше обсуждать, в том числе и в информационном поле. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.
По его словам, на Западе существует определенный блок для дипломатов либо государственных СМИ, и такого рода разговоры и разъяснения автоматически считаются пропагандой, хотя это не так.
Никита Беленченко навал хорошим опыт работы с Европейским союзом, Советом Европы и другими международными европейскими организациями. "Мы никогда не были членом Совета Европы. Мы подавали заявку на вступление, но, по крайней мере, когда мы работали с этой организацией, мы не были скованны какими-то обязательствами. И мы, когда работали с Советом Европы, пытались получить для себя лучшие практики и перенять лучший опыт, тем самым оставляя все плохое там. Это касается и Всебелорусского народного собрания. То есть нам рассказывали про местное самоуправление, про включение общества в политическую жизнь. Мы все это анализировали и это воплотилось именно в этот орган - ВНС", - рассказал он.
"ВНС - это народное вече, тот орган, который готов разрабатывать ориентиры. Заседание Всебелорусского народного собрания - это хорошая площадка, где разные слои населения могут собраться вместе и обсудить, какие у них есть трудности, сложные моменты и как они справляются с текущими вызовами, в зависимости от регионов, и перенять опыт", - резюмировал директор центра международных исследований ФМО БГУ.