Беленченко: ВНС всячески пытались блокировать на европейском уровне

До изменения Конституции Беларуси, когда был разработан статус Всебелорусского народного собрания, его всячески пытались блокировать на европейском уровне, в том числе и Венецианская комиссия, Совет Европы. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.

По его словам, это обосновывали непониманием статуса Всебелорусского народного собрания и тем, что ВНС заменяет действующие парламентские структуры - Национальное собрание и Совет Республики. "Кто-то даже сравнивал Всебелорусское народное собрание с китайскими инициативами, но в большей степени они были против, потому что именно в состав ВНС входят представители народа. Тем самым европейцам становится гораздо сложнее раскачать Республику Беларусь и продвигать свои инициативы, которые выгодны исключительно им", - отметил Никита Беленченко.

"Это абсолютно не альтернатива и не замена действующим парламентским структурам в Республике Беларусь. Невозможно говорить, что есть какая-то подмена понятий или функций как парламента, так Президента, так и Всебелорусского народного собрания. Грубо говоря, парламент занимается законопроектами и законотворчеством, Президент занимается как отстаиванием интересов страны на внешней арене, так и вовлечением во внутреннюю жизнь, а Всебелорусское народное собрание разрабатывает ориентиры либо подтверждает те ориентиры, которые выработаны Президентом на ближайшие 3-5 лет", - пояснил эксперт.

Он отметил, что налицо большая вовлеченность представителей разных слоев белорусского общества в состав ВНС, а также развитие критического мышления общества для дальнейшего вовлечения граждан в политическую либо социально-экономическую жизнь страны. То есть общество становится более вовлеченным и более заинтересованным.

Директор центра международных исследований ФМО БГУ подчеркнул важность планомерности проведения Всебелорусского народного собрания раз в год, а также отчета правительства перед ВНС и принятия ключевых решений на следующий год и на ближайшие 3-5 лет действий Всебелорусского народного собрания. "Всебелорусское народное собрание в какой-то степени контролирует деятельность правительства и Президента, в том числе и на международной арене. Тем самым Всебелорусское народное собрание может внести инициативу об изменении того курса, который продвигается главой государства", - пояснил он.

Никита Беленченко:

"Всебелорусское народное собрание сосредоточено на обсуждении внутренних аспектов социально-экономической ситуации и деятельности Республики Беларусь во взаимодействии с внешними партнерами на международной арене. Но прежде всего это внутреннее социально-экономическое развитие страны. Внешние угрозы и внешние факторы, безусловно, будут обсуждаться, потому что как раз таки там сосредоточены основные вопросы: продовольственная безопасность, экономическая безопасность".