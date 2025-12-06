Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беленченко: ВНС всячески пытались блокировать на европейском уровне

директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко

До изменения Конституции Беларуси, когда был разработан статус Всебелорусского народного собрания, его всячески пытались блокировать на европейском уровне, в том числе и Венецианская комиссия, Совет Европы. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.

По его словам, это обосновывали непониманием статуса Всебелорусского народного собрания и тем, что ВНС заменяет действующие парламентские структуры - Национальное собрание и Совет Республики. "Кто-то даже сравнивал Всебелорусское народное собрание с китайскими инициативами, но в большей степени они были против, потому что именно в состав ВНС входят представители народа. Тем самым европейцам становится гораздо сложнее раскачать Республику Беларусь и продвигать свои инициативы, которые выгодны исключительно им", - отметил Никита Беленченко.

"Это абсолютно не альтернатива и не замена действующим парламентским структурам в Республике Беларусь. Невозможно говорить, что есть какая-то подмена понятий или функций как парламента, так Президента, так и Всебелорусского народного собрания. Грубо говоря, парламент занимается законопроектами и законотворчеством, Президент занимается как отстаиванием интересов страны на внешней арене, так и вовлечением во внутреннюю жизнь, а Всебелорусское народное собрание разрабатывает ориентиры либо подтверждает те ориентиры, которые выработаны Президентом на ближайшие 3-5 лет", - пояснил эксперт.

Он отметил, что налицо большая вовлеченность представителей разных слоев белорусского общества в состав ВНС, а также развитие критического мышления общества для дальнейшего вовлечения граждан в политическую либо социально-экономическую жизнь страны. То есть общество становится более вовлеченным и более заинтересованным. 

Директор центра международных исследований ФМО БГУ подчеркнул важность планомерности проведения Всебелорусского народного собрания раз в год, а также отчета правительства перед ВНС и принятия ключевых решений на следующий год и на ближайшие 3-5 лет действий Всебелорусского народного собрания. "Всебелорусское народное собрание в какой-то степени контролирует деятельность правительства и Президента, в том числе и на международной арене. Тем самым Всебелорусское народное собрание может внести инициативу об изменении того курса, который продвигается главой государства", - пояснил он.

Никита Беленченко:

"Всебелорусское народное собрание сосредоточено на обсуждении внутренних аспектов социально-экономической ситуации и деятельности Республики Беларусь во взаимодействии с внешними партнерами на международной арене. Но прежде всего это внутреннее социально-экономическое развитие страны. Внешние угрозы и внешние факторы, безусловно, будут обсуждаться, потому что как раз таки там сосредоточены основные вопросы: продовольственная безопасность, экономическая безопасность".

В меньшей степени будет обсуждаться санкционное влияние и военные угрозы, а в большей степени именно мирное сосуществование Республики Беларусь с внешними партнерами,  подчеркнул директор центра международных исследований ФМО БГУ.

Разделы:

Общество

Теги:

ВНСАктуальное интервью