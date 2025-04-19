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Белгидромет предупреждает о грозах 20 апреля. Повышен риск повреждения линий связи и электропередачи

Белгидромет предупреждает о грозах 20 апреля. Повышен риск повреждения линий связи и электропередачи

20 апреля по Беларуси местами ожидаются грозы, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на данные Белгидромета и МЧС.

В связи с погодными условиями повышен риск повреждения или обрыва линий связи и электропередачи, отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Есть также опасность возникновения лесных пожаров, возгораний в жилых и производственных зданиях.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный, 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Воздух днем прогреется до плюс 20-26 °С.

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