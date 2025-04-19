3.67 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
Белгидромет предупреждает о грозах 20 апреля. Повышен риск повреждения линий связи и электропередачи
Белгидромет предупреждает о грозах 20 апреля. Повышен риск повреждения линий связи и электропередачиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b54941d9-dcbc-4f53-bcb9-568bdb6f0fce/conversions/387fd99c-db59-4084-8652-d69d5912fbde-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b54941d9-dcbc-4f53-bcb9-568bdb6f0fce/conversions/387fd99c-db59-4084-8652-d69d5912fbde-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b54941d9-dcbc-4f53-bcb9-568bdb6f0fce/conversions/387fd99c-db59-4084-8652-d69d5912fbde-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b54941d9-dcbc-4f53-bcb9-568bdb6f0fce/conversions/387fd99c-db59-4084-8652-d69d5912fbde-xl-___webp_1920.webp 1920w
20 апреля по Беларуси местами ожидаются грозы, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на данные Белгидромета и МЧС.
В связи с погодными условиями повышен риск повреждения или обрыва линий связи и электропередачи, отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Есть также опасность возникновения лесных пожаров, возгораний в жилых и производственных зданиях.
В воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный, 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Воздух днем прогреется до плюс 20-26 °С.