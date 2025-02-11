Белгосцирку - 66. Как начиналась история циркового искусства Беларуси

От водных феерий до воздушных номеров. Вся палитра зрелищного искусства - под куполом Белгосцирка!

11 февраля 66 лет назад зрители впервые увидели захватывающее представление в современном и комфортном здании с колоннами в стиле ампир.

Расскажем об истории и магии циркового искусства.

История циркового искусства Беларуси

Аккурат с Минской области началось развитие циркового искусства в Беларуси. Только через три десятилетия артисты этого жанра будут выступать на постоянной сцене. Первое здание возвели более 140 лет тому назад. Тогда на Соборной - современной площади Свободы. Еще одна цирковая локация была в парке Горького.

До того как в Минске выросло монументальное здание по проспекту Независимости, артисты выступали на мобильных аренах под деревянными куполами. 11 февраля 66 лет назад здесь состоялась премьера. Цирк гостеприимно встретил своих первых зрителей.

Анастасия Туманова, экскурсовод Белгосцирка

Ретроэкспонаты - первая афиша и фото - в Музее истории цирка. Наследие и традиции сохранили и сегодня.

Владимир Шабан, директор Белгосцирка:

"Мы гордимся тем, что сегодня являемся лучшими в Европе, как стационарный цирк. Потому что известно всем, что в Европе практически стационарных цирков нет - есть в Будапеште, в Венгрии, в принципе все. Остальные стоят в шапито. Что такое сегодня Белгосцирк и их программа - это классика: хорошая трюковая часть, хорошая дрессура и хорошая клоунада".

С развитием Минска мегареконструкция на фундаментальном уровне затронула и Белгосцирк. 15 лет тому назад здание получило суперспособность - трансформировать арену! Инфраструктура с акцентом на безопасность зрителей, артистов-животных и воздушных виртуозов.

Анастасия Туманова, экскурсовод Белгосцирка:

"Появилась еще новая пристройка, мы ее дальнее закулисье называем, там, где репетиционный манеж, т.е. это как-то надо было совмещать. И самое главное то, что мы углубились. Это очень сложный был проект, потому что уже в готовом здании (учитывая, что рядом река, метро) пришлось углублять под фундамент, делать огромную шахту, чтобы менялись манежи. 4 манежа меняются у нас".

В зависимости от номера меняются не только манежи - световое и музыкальное оформление.

Сергей Марченко, руководитель службы эксплуатации манежа Белгосцирка:

"В светоаппаратной главного манежа находится художник по свету и его ассистент. С пульта идет управление всем световым оборудованием. Это наши новые профильные приборы - их отличительная особенность - они светодиодные. Лампы менять не нужно, и меньше энергозатраты".

Сергей Марченко, руководитель службы эксплуатации манежа Белгосцирка

Виртуозный номер с полетом на трапеции в исполнении Анастасии и Егора три года назад окрылила любовь. Так началась семейная история нового тандема воздушных гимнастов с одной фамилией - Коваленко.

Анастасия Коваленко, артистка Белгосцирка

Анастасия Коваленко, артистка Белгосцирка:

"Успели уже поучаствовать в фестивалях международного уровня. Он и соло работает. Мама меня пробовала и в спортивную, и в художественную гимнастику отдать, но мне не хотелось танцев или художественной гимнастики, а больше разнообразия, чтобы можно было полетать".