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Белгосцирку - 66. Как начиналась история циркового искусства Беларуси
От водных феерий до воздушных номеров. Вся палитра зрелищного искусства - под куполом Белгосцирка!
11 февраля 66 лет назад зрители впервые увидели захватывающее представление в современном и комфортном здании с колоннами в стиле ампир.
Расскажем об истории и магии циркового искусства.
История циркового искусства Беларуси
Аккурат с Минской области началось развитие циркового искусства в Беларуси. Только через три десятилетия артисты этого жанра будут выступать на постоянной сцене. Первое здание возвели более 140 лет тому назад. Тогда на Соборной - современной площади Свободы. Еще одна цирковая локация была в парке Горького.
До того как в Минске выросло монументальное здание по проспекту Независимости, артисты выступали на мобильных аренах под деревянными куполами. 11 февраля 66 лет назад здесь состоялась премьера. Цирк гостеприимно встретил своих первых зрителей.
Ретроэкспонаты - первая афиша и фото - в Музее истории цирка. Наследие и традиции сохранили и сегодня.
Владимир Шабан, директор Белгосцирка:
"Мы гордимся тем, что сегодня являемся лучшими в Европе, как стационарный цирк. Потому что известно всем, что в Европе практически стационарных цирков нет - есть в Будапеште, в Венгрии, в принципе все. Остальные стоят в шапито. Что такое сегодня Белгосцирк и их программа - это классика: хорошая трюковая часть, хорошая дрессура и хорошая клоунада".
С развитием Минска мегареконструкция на фундаментальном уровне затронула и Белгосцирк. 15 лет тому назад здание получило суперспособность - трансформировать арену! Инфраструктура с акцентом на безопасность зрителей, артистов-животных и воздушных виртуозов.
Анастасия Туманова, экскурсовод Белгосцирка:
"Появилась еще новая пристройка, мы ее дальнее закулисье называем, там, где репетиционный манеж, т.е. это как-то надо было совмещать. И самое главное то, что мы углубились. Это очень сложный был проект, потому что уже в готовом здании (учитывая, что рядом река, метро) пришлось углублять под фундамент, делать огромную шахту, чтобы менялись манежи. 4 манежа меняются у нас".
В зависимости от номера меняются не только манежи - световое и музыкальное оформление.
Сергей Марченко, руководитель службы эксплуатации манежа Белгосцирка:
"В светоаппаратной главного манежа находится художник по свету и его ассистент. С пульта идет управление всем световым оборудованием. Это наши новые профильные приборы - их отличительная особенность - они светодиодные. Лампы менять не нужно, и меньше энергозатраты".
Виртуозный номер с полетом на трапеции в исполнении Анастасии и Егора три года назад окрылила любовь. Так началась семейная история нового тандема воздушных гимнастов с одной фамилией - Коваленко.
Анастасия Коваленко, артистка Белгосцирка:
"Успели уже поучаствовать в фестивалях международного уровня. Он и соло работает. Мама меня пробовала и в спортивную, и в художественную гимнастику отдать, но мне не хотелось танцев или художественной гимнастики, а больше разнообразия, чтобы можно было полетать".
Сегодня коллектив Белгосцирка насчитывает более 50 артистов. В репертуаре к лету - "Планета цирк". Между тем в творческом календаре - проект "Цирк шапито по Беларуси", фестивали в Испании и Казахстане.