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Беллегпром разработал новую коллекцию для школьников
Автор:Редакция news.by
Белорусский легпром раскрыл секрет, во что предложат одеться детям в новом школьном сезоне. Журналистам представили коллекцию, разработанную с учетом комфорта и со ставкой на качество.
Деловой стиль с 1 сентября обязателен для всех и прописан в Кодексе об образовании. Над образами работали модельеры, а пошивом занимаются лучшие предприятия отрасли.
Особое внимание уделяется не только внешнему виду, но и качеству продукции. Ткань, крой, фурнитура - все проходит контроль, чтобы школьники чувствовали себя комфортно и уверенно.