Белорус хотел ввезти из России 17 упаковок незаконного стеклоомывателя

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, легковой автомобиль Audi, на котором мужчина возвращался на родину, остановили в Хотимском районе для проверки. В багажнике у него обнаружили 17 упаковок незамерзайки. Документов, которые могли бы подтвердить безопасность продукции и законность ее приобретения, не было.