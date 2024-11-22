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Белорус хотел ввезти из России 17 упаковок незаконного стеклоомывателя

Белорус пытался ввезти из России 340 литров незаконного стеклоомывателя.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, легковой автомобиль Audi, на котором мужчина возвращался на родину, остановили в Хотимском районе для проверки. В багажнике у него обнаружили 17 упаковок незамерзайки. Документов, которые могли бы подтвердить безопасность продукции и законность ее приобретения, не было.

Теперь с мужчиной будет разбираться инспекция по налогам и сборам. Материалы проверки уже переданы для начала административного процесса за незаконное предпринимательство.

ГТК

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