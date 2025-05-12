Белоруска создала уникальный экскурсионный маршрут

Не только в сохранение, но и в восстановление исторической правды все чаще включаются инициативные белорусы. Жительница Крупского района Ольга Барауля разработала экскурсионный проект "Сожженная Беларусь". Программа включает пять мест, где 80 лет назад располагались деревни, беспощадно уничтоженные нацистами. Каждая точка в маршруте - переплетение судеб и напоминание о страшных испытаниях и уроках истории, которые обязательно нужно знать и помнить.

Сколько бы времени ни прошло, на глаза наворачиваются слезы при мысли о малышах, которые так и не стали взрослыми, о юношах и девушках, которые ушли молодыми - обо всех, кто хотел жить. За 2 дня нацисты полностью уничтожили род дедушки Ольги Бараули. Рассказать о трагедии семьи и восстановить правду тех лет - цель проекта "Сожженная Беларусь".

Воспоминания свидетелей, архивные документы, материалы уголовных дел о геноциде легли в основу текста экскурсии. Каждую строчку автор пропустила через себя. Результат труда оценили представители Крупского района и российской делегации.

На экскурсии по расстрелянным деревням побывали и европейские туристы. И, к сожалению, правду о войне жители западных стран не знают.

Но от всех нелепых иллюзий, которые навязываются в "райском саду", что войну выиграли американцы, простым европейцам рано или поздно удастся излечиться. Жаль только, что время не вернешь.

Белорусы же идут своим путем правды и делятся ею. Проект официально передан Крупскому исполкому. Маршрут придаст новый импульс развитию района.

Чтить память предков и быть благодарными им за бессмертный подвиг заложено в коде белорусской нации. Вторым шагом проекта будет подключение школьников района к тематическим интерактивам.