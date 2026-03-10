3.73 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Белоруски после успешного выступления на конкурсе "Мисс БРИКС - 2026" вернулись домой
Автор:Редакция news.by
"Вторая вице-мисс", а также "Мисс зрительских симпатий" и "Первая вице-little miss". С призами вернулись в Беларусь представительницы нашей страны на первом в истории международном конкурсе красоты среди стран БРИКС. Покорять международный подиум отправились Алия Короткая, Изабелла Новикова и Божена Линкевич. У девушек было несколько выходов. Особенным стало дефиле в национальных костюмах, которое открыла Беларусь.
Первый в истории международный конкурс красоты "Мисс БРИКС" в Казани сплотил 17 стран-участниц с 4-х континентов: Россию, Беларусь, Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Индонезию, Кубу, Боливию, Узбекистан, Малайзию и другие.