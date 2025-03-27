"Белоруснефть" планирует установить около 200 электрозарядных станций в 2025 году. Узнали где

"Белоруснефть" планирует в 2025 году установить еще около 200 электрозарядных станций. Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Сергей Каморников, пишет БЕЛТА.

"Белоруснефть" является национальным оператором по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Беларуси. "У нас на текущий момент 747 зарядных станций в нашей сети "Маланка". В текущем году планируем построить еще около 200 зарядных станций, в том числе в Минске и столичном регионе, на действующих автозаправочных станциях, автодорогах общего пользования, в областных и районных городах. Из этого количества мы планируем установить 23 супербыстрые зарядные станции, которые сегодня востребованы", - сказал Сергей Каморников.

По его словам, придорожный сервис развивается в комплексном формате. "Если мы говорим непосредственно об автозаправочных станциях, то у нас на сегодня это 576 объектов по всей стране, они равномерно распределены по территории и находятся практически на всех дорогах международного значения, вблизи пограничных переходов, в областных и районных центрах. Сегодня уже не так активно строятся новые автозаправочные станции, как это было в предыдущие годы. В основном идет процесс реконструкции действующих объектов, направленный как раз на повышение качества сервиса, на увеличение количества объектов общественного питания, торговых площадей", - отметил заместитель гендиректора.

В прошлом году выполнена комплексная реконструкция 11 объектов, и на месте уже старых, которым было более 20 лет эксплуатации, появились новые современные комплексы. "В этом году мы планируем провести реконструкцию 13 автозаправочных станций и построить три новых объекта - один в Витебской области и два в столичном регионе", - поделился планами Сергей Каморников.

"Белоруснефть" в сфере придорожного сервиса занимается как реализацией топлива, так и сопутствующими услугами. "На всех объектах мы гарантируем качественное топливо европейского стандарта с наших нефтеперерабатывающих заводов. В последние годы больше уделяем внимания расширению возможности заправки относительно новым видом топлива - это автомобильный пропан-бутан. Это более экологичный, экономичный вид топлива для наших потребителей, и мы добавляем объектов с такой возможностью по стране. В прошлом году мы построили 10 газозаправочных станций на территории действующих АЗС, и в этом году еще шесть новых объектов поставим. У нас всего будет около 250 газозаправочных станций по стране", - проинформировал заместитель гендиректора.

Помимо заправки топливом, на автозаправочных станциях представлен достаточно широкий перечень услуг. "Это и более 470 магазинов, и практически 500 кафетериев. Это и услуги страхования, услуги оплаты проезда по платным дорогам. Это и стоянки легковых и большегрузных автомобилей, аренда прицепов, подкачка шин, площадки для караванинга, мойки, СТО. Появляются новые объекты, модернизируются старые. Большое внимание уделяем развитию общественного питания. Делаем уклон на представленность белорусской кухни. Расширяем сеть фирменных фудтраков", - перечислил Сергей Каморников.