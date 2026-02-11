Белорусов предупреждают о росте ОРВИ и гриппа: что нужно делать, чтобы не заболеть

"Выделяются отдельные кабинеты для температурящих лиц. Это проведение текущей уборки с обработкой контактных поверхностей, увеличение ее кратности. Если мы говорим об образовании, то там также введен комплекс и ряд профилактических мероприятий, например, таких как утренние фильтры для учащихся, это опять же проветривание учебных классов во время перемен. Если мы говорим о коридорах и зонах рекреации, то их проветривание во время, наоборот, учебного процесса. Это с последующей текущей уборкой обязательно. Рекомендация родителям и педагогам обязательно следить за состоянием собственного здоровья".