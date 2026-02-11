3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Белорусов предупреждают о росте ОРВИ и гриппа: что нужно делать, чтобы не заболеть
Рост заболеваемости респираторными инфекциями в прогнозах врачей уже на ближайшие недели. Об этом предупреждают жителей страны. Перепады температуры воздуха, резкая смена влажности, авитаминоз - причины распространения вирусов. Грипп и ОРВИ - традиционно самые частые враги иммунитета.
В поликлиниках для больных с признаками инфекции уже созданы отдельные фильтр-боксы, это поможет разделить потоки пациентов. Свои способы профилактики активно работают и в учреждениях образования.
Алина Емашова, врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии ГУ "Минский ОБЛЦГЭОЗ":
"Выделяются отдельные кабинеты для температурящих лиц. Это проведение текущей уборки с обработкой контактных поверхностей, увеличение ее кратности. Если мы говорим об образовании, то там также введен комплекс и ряд профилактических мероприятий, например, таких как утренние фильтры для учащихся, это опять же проветривание учебных классов во время перемен. Если мы говорим о коридорах и зонах рекреации, то их проветривание во время, наоборот, учебного процесса. Это с последующей текущей уборкой обязательно. Рекомендация родителям и педагогам обязательно следить за состоянием собственного здоровья".
Чтобы не заболеть, нужно вовремя пройти вакцинацию, это можно делать уже сейчас. Перед тем как поставить прививку, обязательно нужно пройти общее обследование у терапевта.