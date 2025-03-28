Белорусов приглашают принять участие в экологической акции "Час Земли - 2025"

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает жителей и организации Беларуси 29 марта принять участие в экологической акции "Час Земли - 2025", пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

"Основная задача акции - акцентировать внимание на вопросах климатических изменений, экономии энергии и экологической безопасности. Для участия достаточно выключить освещение и другие не первостепенные электроприборы на один час - с 20:30 до 21:30 - в знак поддержки ответственного отношения к природе", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Впервые "Час Земли" был проведен в австралийском городе Сиднее 31 марта 2007 года. А уже через год акцию поддержало 35 государств и свыше 400 городов. Беларусь присоединилась к мероприятию в 2009 году.