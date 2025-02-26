Белорусская АЭС обеспечивает около 40 % потребностей страны в энергии

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Белорусская АЭС выработала 40 млрд кВт.ч электроэнергии с момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему, рассказали в Минэнерго.

Это позволило заместить более 10 млрд кубометров природного газа, значительно снизить валютную нагрузку на экономику, а также сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Станция обеспечивает около 40 % потребностей страны в электроэнергии и вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Беларуси.