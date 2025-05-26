Белорусская делегация работает в Татарстане

Крепкую основу нашей интеграции закладывает прежде всего региональное сотрудничество. Среди проверенных партнеров - Татарстан. Сегодня в крупном промышленном центре работает наша делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным. Одной из точек стал КАМАЗ. Сейчас на конвейере - техника последнего поколения К-5. Новый виток развития - вопреки западным санкциям. В 2022-м КАМАЗу удалось быстро перестроиться, в том числе, благодаря сотрудничеству с белорусскими предприятиями.