Белорусская молодежь рассказала, как сильно любит свою страну

Наши деды и прадеды подарили нам мир, и мы как потомки победителей обязаны этот мир сохранить и передать будущим поколениям. И 3 Июля для молодых белорусов - особый праздник.

Белорусская государственность - национальная гордость белорусов. Для нового поколения это код единства, памяти и ответственности. Почему быть белорусом - это звучит гордо, ответили главные наследники белорусской самобытности и молодые гости страны.

Они говорят о Родине не абстрактно. Для них Беларусь - это заводы-гиганты, где рождаются мировые бренды, это поля, кормящие миллионы, это олимпийские рекорды и инновационные решения. Глубокое понимание ценности труда поколений и уверенность в том, что лучшие страницы истории страны еще впереди. Ведь они сэрцам адданыя роднай зямлi.

"День Независимости Республики Беларусь - это один из самых важных праздников нашей страны, который должен отмечать каждый белорус. Я желаю, чтобы все белорусы помнили свою историю, гордились своей страной", - сказал представитель белорусской молодежи.

Сохранять и созидать, видеть в Беларуси не просто место жизни, а пространство для реализации самых амбициозных проектов - от современных университетов до программ поддержки молодых специалистов, от развитой инфраструктуры до уважения к созидательному труду.

"Я очень люблю свою страну за культуру, возможность получать образование и за то, что она дарит мне свою любовь. Я благодарна нашим предкам и буду чтить память, нести это через всю жизнь", - подчеркнула представительница белорусской молодежи.

Для каждого гостя страны Беларусь открывается не только древними замками и изумрудными лесами. Главное открытие - ее люди. Иностранные гости ощущают ту самую "силу доброжелательности", которая, по их словам, делает Беларусь по-настоящему родной даже для тех, кто приехал сюда впервые.