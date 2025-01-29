Белорусские блогеры посетили с экскурсией Дворец Независимости

Работают на имидж страны 29 января блогеры. Более 50 авторов видеороликов и постов из разных регионов Беларуси принимали участие в республиканской общественно-культурной акции "Марафон единства". А 29 января многие из них приехали на экскурсию во Дворец Независимости.

Самое статусное здание, которое практически ежедневно появляется в медиапространстве, открыто для всех. Особенно для тех, кто личным примером доказывает, что о стране нужно не только говорить, но и делать для нее. Благодаря работе блогеров яркие кадры по маршруту "Марафона", портреты рабочих людей, простых белорусов и их живые эмоции набрали более 55 млн просмотров в соцсетях. Не упустили возможность и во Дворце Независимости, эти кадры уже вирусятся в Сети.

Родина в их исполнении уже набирает просмотры. Речь сейчас о песне, которую блогеры презентовали в Гродно на "Марафоне единства".

После такого турне по стране они точно знают, чего стоит белорусский хлеб, а многие из авторов, кстати, успешно совмещают блог и работу на производстве. Продвигать и любить свое - задача номер 1. Этого принципа придерживаются сами и учат свою аудиторию. Кстати, одной из топовых тем в белорусском медиапространстве стали и прошедшие в стране выборы.

Андрей Панисов, певец, победитель шоу "X-Factor в Беларуси", блогер:

"Доверие публики очень дорогого стоит, я сам через это проходил, когда за меня голосовали наши зрители. Также и за нашего Президента голосовали, переживали и хотели, чтобы он продолжал развивать нашу страну. Тем более эта пятилетка посвящена благоустройству, поэтому я желаю, чтобы наша страна становилась все лучше".