Белорусские бойцы прошли испытания на право ношения крапового берета

Высший символ мужества, доблести и профессионализма - двое суток бойцы спецподразделений проходили испытания на краповый берет.

В 2025 году насчитывается рекордное количество желающих - более 100 человек. Бойцы прошли 15-километровый марш-бросок, полосу препятствий, имитацию боевых действий и не только. Последним испытанием был спарринг, каждый кандидат должен был выстоять в поединках с четырьмя обладателями крапового берета. До этого мужчины прошли строгий отбор и интенсивную подготовку, включающую выносливость, психологическую устойчивость и тактические навыки ведения боя.

"Сложно везде, но не нужно об этом думать", - рассказывает один из бойцов.

Сергей Лысюк, герой России, ветеран Сил спецназначения "Братство краповых беретов "Витязь":

"Неоднократно загорается красная лампочка в глазах у бойца. Он думает о том, что у него уже нет сил. Но боец переступает через себя и идет вперед. Это и есть главная цель испытания - человек должен мобилизовать себя и дойти до конца. Таких красных лампочек на марше и во время испытаний ни одна, даже не две - их десятки. Поэтому самое главное испытание - это одержать победу над самим собой. Сами аспекты воспитания в Республике Беларусь на высоте. То, что было в Советском Союзе, по максимуму передалось сюда. Все отрицательное ушло, а положительное приумножено".

"Люди вышли практически без подготовки. Наши подразделения работают в приграничье уже на протяжении целого года, начиная от Добруша, Лоева, Брагина, Хойников, Лельчиц, Наровли, Ельска, Столина. В Мозыре стоят наши группировки. Белорусские граждане, видя все это, могут быть спокойны за своих детей, мир и стабильность в стране", - сказал заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками МВД Беларуси Николай Карпенков.