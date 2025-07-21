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Белорусские гимнастки вернулись с Универсиады в Германии с пятью медалями
Автор:Редакция news.by
Белорусские гимнастки Алина Горносько и Анастасия Салос вернулись на родину после Универсиады.
На соревнованиях в немецком Эссене призер Олимпиады в Токио Алина Горносько одержала победу в самом престижном виде программы - многоборье. Алина завоевала и золото в упражнении с булавами, а также взяла серебряные медали в композициях с мячом и лентой.
Пополнила медальную копилку Беларусь и благодаря Анастасии Салос. Гимнастка завоевала бронзу в программе с булавами и показала 5-й результат в упражнении с лентой.
Следующим крупным стартом для белорусских гимнасток станет международный турнир "Хрустальная Роза - Гран-при Хелена Валери". Он пройдет в минском Дворце художественной гимнастики с 25 по 27 июля.