Белорусские операторы сотовой связи будут направлять 20 % прибыли на ряд проектов

Постановлением Совета Министров от 31 декабря 2024 года № 1073 определено, что операторы сотовой подвижной электросвязи будут направлять ежегодно часть чистой прибыли от оказания услуг населению в размере 20 % на реализацию ряда проектов. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В их числе проекты по развитию сетей сотовой связи, включенные в перечень, формируемый с учетом предложений операторов сотовой связи в порядке, определяемом Министерством связи и информатизации, реализация мероприятий или пилотных проектов в сфере цифрового развития для развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц, реализация инвестиционных проектов, в том числе преференциальных, в соответствии с законодательством в сфере инвестиций.

Постановление также утверждает требования к охвату территории Беларуси услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству и порядок контроля.



Так, средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту в областных центрах и Минске должна составлять не менее 35 Мбит/с в 2025 году и не менее 70 Мбит/с в 2030-м, в районных центрах, городах и поселках городского типа, соответственно, 15 Мбит/с и 60 Мбит/с. Охват территории Беларуси сетью сотовой связи по технологии GSM и UMTS должен составлять не менее 97 %, а связи по технологии LTE должен поступательно расти: от 94 % в 2025 году до 99 % в 2030 году.

Требования к охвату территории страны услугами сотовой связи, их качеству и порядок контроля вступают в силу с 1 апреля.

Также система государственных социальных стандартов в области связи дополнена пунктом, предусматривающим установление тарифного плана с базовым объемом услуг сотовой связи в течение календарного месяца, а именно: 200 минут голосового трафика во все сети электросвязи на территории Беларуси, 2 Гб трафика передачи данных, 50 СМС-сообщений.