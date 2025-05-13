Белорусские школьники нашли родственников погибшего в Карелии солдата Великой Отечественной

Школьный поисковый отряд самых обычных белорусских ребят помогает возвращать имена героев.

Так, в Карелии нашли останки воина, павшего в годы Великой Отечественной. Благодаря работе учеников удалось восстановить его судьбу и найти родственников, проживающих в Беларуси.

Музей боевой славы в минской СШ № 70 не просто хранилище артефактов, а живая история. Это любимое место в школе у юных поисковиков. Увлеченные ребята восстанавливают судьбы солдат из списка пропавших без вести. Находки времен войны - словно портал из прошлого в наш день.

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Владислав Новоенок, учащийся СШ № 70 г. Минска им. Л. Н. Гуртьева:

"Благодаря нашей работе, благодаря поисковому отряду я узнал о своем прадедушке больше информации. Я узнал о его боевом пути, о его подвиге, за который он получил орден, о его наградах".

Когда дети рассказывают о найденных солдатах, в их голосе дрожь, а на глазах слезы. Для них эта история еще и личная. Многие восстановили судьбы своих прадедов.

София Кривецкая, учащаяся СШ № 70 г. Минска им. Л. Н. Гуртьева:

"Важно, чтобы каждый человек знал историю своей семьи. Это в первую очередь, потому что все начинается не от нас самих, а от тех, кто воевал".

В распоряжение отряда поступили списки с именами 28 бойцов-белорусов. Их обнаружили при раскопках в Карелии. Ученики вели поиск, работали с документами и воспоминаниями. Семьи трех солдат найдены.

Дарья Брык, замдиректора СШ № 70 г. Минска им. Л. Н. Гуртьева:

"Каждый класс получил фамилию бойца и попытался найти родственников, которые проживают на территории Республики Беларусь. Работа длительная, кропотливая, работа в архивах, работа с районными исполнительными комитетами".

Один из бойцов сложил голову на поле боя у финской границы. Школьники собрали по крупицам боевой путь солдата и передали информацию потомкам. Сначала родственники не поверили, но потом выразили искреннюю благодарность.

Евгения Рудова, директор СШ № 70 г. Минска им. Л. Н. Гуртьева:

"Наши дети замечательные, умные, толковые. Но очень важно разбудить не просто интеллект, а эмоциональный интеллект в них пробудить, связать ум и сердце".