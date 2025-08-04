Белорусские школьники стали лучшими юными географами в мире на олимпиаде в Таиланде

Белорус стал лучшим юным географом планеты на международной олимпиаде в Таиланде. Выпускник брестской гимназии № 2 Николай Мисиюк стал абсолютным победителем соревнования. Серебряную медаль завоевал также белорус Алексей Климко, выпускник средней школы № 118 г. Минска.

Вернувшись со всемирной олимпиады по географии, Алексей посетил родное учреждение образования.

Героя встретили по-домашнему. Его достижение - результат многолетней работы и командных усилий всех: родителей, учителей, преподавателей.

"Я был очень рад. До этого я всегда приносил бронзовые медали и с Открытой международной олимпиады, которая проводилась в МГУ им. Ломоносова, и на международной олимпиаде в 2024 году в Ирландии (та же олимпиада, что проводилась в этом году в Таиланде). Встретили меня со слезами радости на глазах, и я чувствовал какую-то гордость за себя", - поделился эмоциями Алексей Климко.

Алексей Климко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/650fa151-60af-47ce-8ab2-c741c08f2b5b/conversions/736b16dd-053a-49b4-9124-38ed53bef7e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/650fa151-60af-47ce-8ab2-c741c08f2b5b/conversions/736b16dd-053a-49b4-9124-38ed53bef7e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/650fa151-60af-47ce-8ab2-c741c08f2b5b/conversions/736b16dd-053a-49b4-9124-38ed53bef7e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/650fa151-60af-47ce-8ab2-c741c08f2b5b/conversions/736b16dd-053a-49b4-9124-38ed53bef7e6-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Климко

"Подготовка проходила постоянно. Изо дня в день мы занимались. С 6-го класса мы начали участвовать в олимпиадах различного уровня, и всегда у нас были результаты. В 7-м и 8-м классах ученик уже участвовал в республиканской олимпиаде и получил диплом II степени", - рассказала учитель географии СШ № 118 им. К. К. Рокоссовского Татьяна Сакольчик.

Покорять Азию белорусские школьники отправились под руководством преподавателей БГУ.

Елена Кольмакова, декан факультета географии и геоинформатики БГУ:

"Мы подбираем узких специалистов из разных сфер: по гидрологии, ландшафтному планированию, климатологии, урбанистике, демографии и привлекаем их для чтения лекций, ведения мастер-классов и практических занятий с детьми, потому что задания на олимпиаде бывают широчайшего профиля. Они могут быть даже по астрономии и включать элементы физики. Как показала практика, привлечение широкого числа высококлассных специалистов в узких сферах дает свои плоды".

Участникам ( это 180 школьников из 47 стран) нужно было решить мультимедийный тест, а также выполнить практические испытания в полевых условиях. Белорусские олимпиадники показали наивысший результат.