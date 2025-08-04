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Белорусские школьники стали лучшими юными географами в мире на олимпиаде в Таиланде
Белорус стал лучшим юным географом планеты на международной олимпиаде в Таиланде. Выпускник брестской гимназии № 2 Николай Мисиюк стал абсолютным победителем соревнования. Серебряную медаль завоевал также белорус Алексей Климко, выпускник средней школы № 118 г. Минска.
Вернувшись со всемирной олимпиады по географии, Алексей посетил родное учреждение образования.
Героя встретили по-домашнему. Его достижение - результат многолетней работы и командных усилий всех: родителей, учителей, преподавателей.
"Я был очень рад. До этого я всегда приносил бронзовые медали и с Открытой международной олимпиады, которая проводилась в МГУ им. Ломоносова, и на международной олимпиаде в 2024 году в Ирландии (та же олимпиада, что проводилась в этом году в Таиланде). Встретили меня со слезами радости на глазах, и я чувствовал какую-то гордость за себя", - поделился эмоциями Алексей Климко.
"Подготовка проходила постоянно. Изо дня в день мы занимались. С 6-го класса мы начали участвовать в олимпиадах различного уровня, и всегда у нас были результаты. В 7-м и 8-м классах ученик уже участвовал в республиканской олимпиаде и получил диплом II степени", - рассказала учитель географии СШ № 118 им. К. К. Рокоссовского Татьяна Сакольчик.
Покорять Азию белорусские школьники отправились под руководством преподавателей БГУ.
Елена Кольмакова, декан факультета географии и геоинформатики БГУ:
"Мы подбираем узких специалистов из разных сфер: по гидрологии, ландшафтному планированию, климатологии, урбанистике, демографии и привлекаем их для чтения лекций, ведения мастер-классов и практических занятий с детьми, потому что задания на олимпиаде бывают широчайшего профиля. Они могут быть даже по астрономии и включать элементы физики. Как показала практика, привлечение широкого числа высококлассных специалистов в узких сферах дает свои плоды".
Участникам ( это 180 школьников из 47 стран) нужно было решить мультимедийный тест, а также выполнить практические испытания в полевых условиях. Белорусские олимпиадники показали наивысший результат.
Алексей Климко уже поступил на геофак БГУ и планирует продолжать заниматься географической наукой.