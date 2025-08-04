Белорусские школьники завоевали медали на международной олимпиаде по информатике

Белорусы оказались в числе победителей 37-й Международной олимпиаде по информатике, информирует sputnik.by, ссылаясь на Министерство образования Беларуси.

"Все участники белорусской команды вернулись с медалями - две серебряные, две бронзовые", - отметили в ведомстве.

Серебро завоевали Михаил Брель (ученик 11 класса средней школы № 27 Гомеля) и Петр Стасюкевич (выпускник Лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ). Бронза есть на счету Кирилла Кардаша (10 класс средней школы № 8 Гомеля) и Егора Савицкого (выпускник средней школы № 3 Светлогорска).

В связи с победами ребят Минобразования выразило благодарность руководителям команды - Александру Буславскому (старший преподаватель кафедры дискретной математики алгоритмики факультета прикладной математики и информатики БГУ) и Алексею Борунову (педагогу дополнительного образования Центра юных пожарных Мозыря).