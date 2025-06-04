Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 5 июня

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 5 июня из-за шквалистого ветра, ливней, гроз и града. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни и град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 3-8 м/с, при грозах местами возможно шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.