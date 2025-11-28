Белорусские спасатели работают на границе после ЧП на Игналинской АЭС

Подразделения химической и радиационной защиты МЧС нашей страны работают на белорусско-литовской границе. Напомним, после ЧП на Игналинской АЭС Вильнюс не оповестил Минск о ситуации и на запрос не ответил. Поэтому нашим специалистам приходится проводить усиленный мониторинг на местности.

МЧС Беларуси готово оказать помощь литовским коллегам в ликвидации последствий инцидента на Игналинской АЭС. Об этом заявил первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"МЧС проинформировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента и в соответствии с двухсторонним белорусско-литовским договором запросило сведения о происшедшей чрезвычайной ситуации на Игналинской атомной электростанции. Данное сведение необходимо для того, чтобы оценить угрозу возникновения радиационных последствий и принятия исчерпывающих мер безопасности. На данный момент ответ от литовской стороны не поступал".

Александр Кляус, замначальника центра химической и радиационной защиты РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Доставка приборов и оборудования, личного состава к месту проведения измерения производится на мобильной лаборатории химического радиационного контроля. Работа с приборами и отбор проб в случае необходимости осуществляется работниками лаборатории. Провели измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. Убедились, что фоновые значения по мощности дозы гамма-излучения не превышены. Загрязнения территории Республики Беларусь не произошло".