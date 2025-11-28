Белорусские спасатели предложили помощь Литве в ликвидации последствий пожара на Игналинской АЭС

На Игналинской АЭС накануне произошло возгорание на территории комплекса первичной переработки радиоактивных отходов - там ведется дезактивация низкоактивных отходов класса "А".

Протоколы МАГАТЭ требуют немедленного уведомления о любых инцидентах на АЭС, включая пожар. Сопредельные страны обязаны получать данные через международные конвенции и активировать свои системы мониторинга, информировать население и координировать защитные меры. Что сейчас и делают белорусские спасатели. Недалеко от границы работает белорусская служба химической и радиационной защиты. Белорусские спасатели при необходимости готовы оказать помощь литовским коллегам.

Передвижная лаборатория постоянно проводит радиохимический анализ. Заборы берутся в нескольких километрах от Игналинской атомной электростанции.



25 ноября там произошло ЧП, о котором сообщили лишь местные СМИ. В тот же день белорусское спасательное ведомство отправило письмо в соседнюю страну о том, что готово помочь в случае чего, а также попросили разъяснить ситуацию, но, к сожалению, никакого ответа не последовало.

Все эти дни Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси проводит серьезный мониторинг как раз на границе, изучают анализы воздуха для того, чтобы не было превышений радиации. Никаких превышений пока нет. Тем не менее, ситуация складывается таким образом, что Беларусь оставляют в неведении.