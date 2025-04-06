Белорусские спасатели завершили миссию в Мьянме - какие сделали выводы об экипировке

Белорусский спецборт приземлился на военном аэродроме Мачулищи. Когда самолет вылетал из Мьянмы, то температура воздуха была около 30 градусов.

Наших спасателей горячо встречали журналисты. Белорусам, которые неделю работали в Мьянме, пришлось столкнуться с такими, мягко говоря, неуютными условиями.

Напомним, 28 числа на юго-востоке Азии произошли сильные землетрясения. Больше всего пострадало Мьянма, на данный момент известно более 3,5 тыс. погибших.

В тот же день по поручению Президента спецотряд "ЗУБР" был приведен в боевую готовность и уже на следующий день вылетел в Мьянму. Как белорусские спасатели работали там, нам рассказал командир отряда.

Игорь Зарембо, начальник республиканского отряда спецназначения "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"В течение 10 суток в круглосуточном режиме отряд работал на различных этапах по извлечению тел погибших. К сожалению, живых тел мы не успели достать из-под завалов, не смогли найти. Прибыли через три дня после землетрясений. Их там уже, наверное, и не было. Для нас были новые условия работы. Жара больше 40 градусов, различные насекомые. Поэтому сделаем выводы после этой командировки в части оснащения отряда соответствующей экипировкой, оборудованием. Все команды личных составов живы-здоровы. Это одна из основных целей. Все вернулись. Возвращаемся на родину, будем готовиться к дальнейшему выполнению поставленных задач".

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По поручению Президента был сформирован гуманитарный груз - больше 20 тонн всего необходимого для пострадавшей от землетрясений страны. Это в первую очередь теплые вещи, одеяло, одежда, палатки, а также продукты питания. После того как груз передали, наша делегация встретилась с коллегами из МЧС Мьянмы, а также министром по социальным вопросам.