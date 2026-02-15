Белорусские стабфонды работают по принципу госзаказа - сказалось ли это на ассортименте в магазинах

Продовольственная безопасность: у покупателя должен быть выбор и летом, и зимой. Поэтому важно не просто вырастить урожай, но и сохранить. Наши стабфонды с картофелем, свеклой, луком, морковью и яблоками с 2025 года работают по принципу госзаказа. Это значит, торговля гарантирует им забрать объемы, о которых договорились, а они обеспечивают полные полки качественного товара магазинам.

Красочное разнообразие фруктов и овощей на полках белорусских магазинов зимой. Легко можно встретить экзотику со всего мира: Бразилия, Эквадор, Южная Африка, Малайзия Испания. И этот список можно продолжить. А что же с ассортиментом наших овощей и фруктов.

Есть ли выбор у покупателя и аппетитно ли выглядит товар. За этим пристально следит МАРТ, Комитет Госконтроля и сами покупатели. Народный мониторинг быстро попадает в соцсети и становится общим достоянием.

Например, морковь не товарного вида. Такое встречается. Контролеры это знают не понаслышке.

Ольга Соловьева, зампредседателя Комитета госконтроля Гомельской области:

"Основные нарушения, которые мы устанавливаем, это наличие в продаже продукции с потерей товарного вида: признаки усыхания, какие-то повреждения, признаки болезней. По нашему мнению, это прежде всего из-за того, что работники прилавка несвоевременно сортируют продукцию, которая находится в продаже, и не уделяют должного внимания при товарной подготовке".

За покупателя нужно бороться, и многие держат ухо востро. Богатые прилавки и доступные цены нравятся покупателю. Не говоря о том, что заморские фрукты уже не диковинка на нашем столе.

Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"В этом году у нас продажа яблок отечественного производства составила 64,8 %, тогда как в 2022 году - 48,8 %. Рост за три года - 24 %. То, что мы обеспечили в закладку стабилизационного фонда, составляло только половину того производства, которое у нас было в этом году. Пусть оно было и ниже, но мы смогли уберечь свой урожай. В стабилизационные фонды мы заложили только половину всего, что мы произвели в стране. Поэтому у нас есть свободный ресурс яблок. И не только яблок, но и запасы свободных ресурсов практически по всем группам товаров "борщевого набора".

Только в одном овощехранилище по осени заложили 995 т яблок. И еще 60 % - в закромах. Здесь уверены: до мая точно хватит.

Марина Леончик, заместитель гендиректора УП "Партизанское":

"Ежедневно мы отгружаем яблоко. Каждый день у нас грузится порядка 25-30 машин: и на соцсферу, и на магазины, и самовывозы к нам приезжают. Продукции хватает. Яблок тоже хватает для всех".

Да, в магазинах есть и импортные плоды. Покупатель сам решает, что ему брать и сколько.

девочка с апельсинами

Свежие овощи и фрукты с пометкой "сделано в Беларуси" должны быть на полках наших магазинов вплоть до мая, поэтому объемы урожая строго подсчитаны. С 2025 года закладка в стабфонды обрела статус "госзаказа".

Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Нарушений нет в рамках стабилизационных фондов, которые заложены в госзаказ. Мониторинг проводится практически ежедневно. В первую очередь это стабильная цена на весь межсезонный период. Отпускная цена была установлена Министерством сельского хозяйства и продовольствия, а нашим Министерством антимонопольного регулирования и торговли была установлена предельная розничная цена. До 1 июня мы будем потреблять и покупать товар по стабильной цене. (Зафиксировали осенью и до июня - прим. ред.). Это большой плюс для покупателя и плюсы для производителей, заготовителей и для торговли. Опять же, производитель знает четко, что у него гарантированный сбыт. Торговля четко знает, что у нее должен быть товар на полке. У нас установлена административная ответственность до 200 базовых величин одной стороны за то, что она должна поставить товар, второй стороны, что она должна положить на полку и реализовать".

По-новому сформировать стабфонды - это было поручение Президента после того, как в прошлом году весной были перебои с поставками наших овощей в торговые сети. На 2025-2026 годы в закромах "борщевого набора" на треть больше, по сравнению с 2024-2025 годами.

Жанна Саможенова, заведующая гипермаркетом (Гомель):

"По госзаказу у нас один поставщик. У него заложены полностью все стабфонды на 2026 год. Это гомельский "БелЭлита", в Октябрьском районе находится. Качество замечательное. Никогда у нас не подводят ни с выполнением, ни с объемами, ни с качеством товара".

Да, есть торговые точки-фавориты, и те, куда возвращаться не хочется. Но все же важно, чтобы таких аутсайдеров было как можно меньше. Как, например, магазин на столичном проспекте.

Татьяна Самохина, начальник отдела Комитета госконтроля Беларуси:

"Надо позвать ваших специалистов для того, чтобы они произвели предпродажную подготовку, потому что явно картофель подморожен, и он уже в пищу не годится. И здесь есть еще картофель с признаками гнили".

Конечно, картофель нужно было перебрать перед тем, как выносить в торговый зал.

Кстати, и уцененный товар тоже должен быть товарного вида. Недоброкачественная продукция в продажу не допускается. Например, отпавший от веток виноград в одном из магазинов Гомеля - уже полная некондиция, опасная для здоровья.

испорченные фрукты

Ведь овощи и фрукты должны выглядеть свежо, и секрет - в правильном хранении, уверены в столичном супермаркете.

Татьяна Алексеева, завсекцией товарного предприятия розничной торговли:

"В холодильной камере магазина хранятся свежие овощи, фрукты, зелень, грибы и вся продукция, которая поступает и нуждается в температурном хранении. Вся продукция хранится на стеллажах, на соответствующих поддонах. Вся продукция с соответствующими знаками качества, которые прикреплены и на таре, в которой она приходит, и также при приемке отдельными документами хранится внизу".

Небольшой магазин в агрогородке, где 1 600 жителей, может для многих стать примером.

По осени картофель покупали целыми мешками, сейчас - в основном килограммами.

И ответственность несет, конечно, магазин, большой он или маленький или на колесах. У автолавки тоже свой ассортиментный перечень.

автолавка

В деревне Кленовка Дзержинского района продавец в качестве своего товара уверена. Многое привозит и под заказ.

Наталья Филиппович, продавец:

"В неделю мешка два продаем. Капусты и картошки - сеток десять. Яблоки в неделю килограммов 50-60. Цена хорошая - 4,50, и очень хорошие яблоки".

Да, цена имеет значение. На "борщевой набор" и яблоки она зафиксирована. А что по стоимости остальных продуктов, спрашиваем мы у МАРТ.

Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"В январе 2026 года индекс потребительских цен составил 100,46 % при прогнозе 100,7 %. Вклад в инфляцию внесли товары критического импорта. Это рыба мороженая, соленая, вяленая, импортные томаты и те группы товаров, которые сегодня не регулируются государством. Например, по плодоовощной продукции - снижение индекса потребительских цен. Дали снижение цен капуста, картофель и яблоки".