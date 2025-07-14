Белорусские строители сдали в эксплуатацию детсад на 600 мест в Воронеже

В Воронеже при сотрудничестве с Беларусью открыли детский сад "Изумрудный город". Для российских детей его построили наши строители.

К слову, он входит в состав большого образовательного центра "Содружество", который тоже возвели белорусы.

"Изумрудный город" от белорусских строителей

Беларусь - надежный партнер Воронежской области. В 2024 году товарооборот вырос на 20 %, и есть все предпосылки нарастить его до 1 млрд долларов. Основные направления сотрудничества - это, конечно, строительство. За последние 5 лет сумма инвестиций в эти проекты составила более 11 млрд российских рублей.

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Так, в 2021 году под Воронежем белорусы построили школу на 520 мест. Через два года, в 2023-м, уже в самом Воронеже открыли самую большую школу в России. Это даже не школа, а целый образовательный центр. Назвали его "Содружество". Он рассчитан на 3 тыс. и учеников и 200 педагогов. И вот у центра появился и свой детский сад на 600 малышей. Его тоже построили белорусские специалисты.

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Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

"Мы не вкладываем деньги безрассудно. Эти объекты по своему масштабу и стоимости очень оптимальны. Коллеги умеют в рамках наших жестких смет, которые в проекте рождаются, выполнить настолько качественно и настолько хорошо работу".

Садик назвали "Изумрудный город", и вся концепция обучения построена на том, что малыши, а это дети от 1,5 до 7 лет, учатся логике, творческому мышлению и концентрации внимания через игру. Они словно попадают в сказочною страну, где каждый ребенок - это герой, а каждое его действие - настоящее волшебство.

Ольга Струкова, директор образовательного центра "Содружество":

"В каждой волшебной стране находится определенное оборудование, где используются самые разные технологии, и ребенок может выстроить свою индивидуальную траекторию. Например, голубая страна - это аграрная страна. Фиолетовая страна - это инженерно-научное направление. Следующее - это познавательная страна, где можно изучать книги, смотреть иллюстрации. Здесь каждое пространство дополнительного образования направлено на специфику образовательной деятельности ребенка".

Новая школа от белорусских специалистов

Дан старт и следующему проекту, который реализуют белорусские специалисты. Недалеко от Воронежа, в селе Александровка, заложили камень, где скоро начнется стройка новой образовательной школы. Кстати, соглашение о сотрудничестве было подписано на XII Форуме регионов Беларуси и России, который прошел в июне этого года в Нижнем Новгороде.