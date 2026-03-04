Белорусские туристы возвращаются в Минск. За последние сутки прилетели 2 борта

Ситуация на Ближнем Востоке оказала большое влияние и на туристическую отрасль. Люди оказались фактически заперты в регионе без возможности вылететь домой. Беларусь оперативно взялась за организацию вывозных рейсов. За последние сутки - уже 2 борта из Дубая. Несколько часов назад домой добрались 283 человека, из них 2 младенца.

Национальный аэропорт Минск. У каждого из нас свои, но обязательно приятные ассоциации. Старт зарубежной командировки или дальнего путешествия. Но мировая турбулентность позволяет по-другому взглянуть на ситуацию. Возвращение домой - самая главная ценность.

Этого рейса ждали несколько дней, правда, для людей тянулись они достаточно долго. Со стороны может показаться, что это как незапланированное продолжение отпуска, тем более что питание и проживание были обеспечены. Но с другой стороны, неопределенность: когда же уже домой.

табло в аэропорту news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46463cdb-4618-42d2-a81f-765e674135d4/conversions/96e316dc-db75-43f5-ae8f-c5edcdcb9cfc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46463cdb-4618-42d2-a81f-765e674135d4/conversions/96e316dc-db75-43f5-ae8f-c5edcdcb9cfc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46463cdb-4618-42d2-a81f-765e674135d4/conversions/96e316dc-db75-43f5-ae8f-c5edcdcb9cfc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46463cdb-4618-42d2-a81f-765e674135d4/conversions/96e316dc-db75-43f5-ae8f-c5edcdcb9cfc-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы были в эмирате Фуджейра. Там горит нефтепромышленный комплекс. Пока мы были в аэропорту, все было тихо. Очень хотели домой", - рассказала девушка.

"Мы нормально реагировали, спокойно. Старались не паниковать", - сказала женщина.

На борту почти 300 человек. Все они были на связи с авиакомпанией и туроператорами и по первому звонку готовы были приехать в дубайский аэропорт. Случилось это накануне, а борт вылетел сегодня днем. В полете был дольше, чем обычно (облетали опасные зоны).

Первый борт из ОАЭ приземлился ночью

"Большое спасибо нашему консулу, потому что сразу вышел на связь и спросил, нужна ли помощь", - рассказала туристка.

"С туроператором тоже все было четко, быстро, оперативно", - поделилась информацией женщина.

"Белавиа", наверное, одна из первых авиакомпаний, которая забирала туристов, потому что сейчас на данном терминале 1 практически никого не было, кроме нашего рейса", - рассказала девушка.

Ночной рейс был в пути еще дольше. Также облетали потенциально опасные территории, а для этого Boeing пришлось сделать дозаправку в казахстанском Актау. И вот в 2:30 ночи 200 человек, кто должен был вылететь еще 28 февраля, наконец-то приземлились в белорусской столице.

Не паниковать и следовать официальным рекомендациям

"Когда рейс задержался, авиакомпания оплатила всем пассажирам отель. Т. е. все мы находились в безопасности в отеле, обстановка была в принципе тоже безопасная", - считает девушка.

"Группа была большая, было сразу несколько автобусов, они как бы отвозили, все было. Постоянно нас в курсе событий сдержали. Чат был общий, который нам сообщал, что делать, где находиться. Все было хорошо", - рассказала туристка.

"Очень заботливая компания, - поделилась мнением женщина. - Все очень хорошо. Хорошо бесплатно нас кормили, поили, заботились. Все очень хорошо, спасибо".

"Все очень оперативно было сделано, с нами связались по телефону. Сразу сказали, к какому времени подъезжать. Но мы уже сидели на чемоданах. И агенты "Белавиа", которые работали в аэропорту Дубая, тоже очень всех хорошо координировали", - описала ситуацию другая туристка.

Как заявляют в "Белавиа", это не последний вывозной рейс. На завтра запланирован еще один из Дубая, кроме того, домой доберутся те, кто сейчас находится в Салале (это курорт в Омане). По-прежнему открыт вопрос с катарской Дохой. Но что важно - ни про кого не забыли. Главное - сохранять спокойствие и ждать четких указаний.

Анастасия Шинкаренко, туристический агент news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5285a314-a4cf-42b4-a153-4e4a0c91ae46/conversions/3451f175-4918-449a-be0f-00d8c93e9bdd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5285a314-a4cf-42b4-a153-4e4a0c91ae46/conversions/3451f175-4918-449a-be0f-00d8c93e9bdd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5285a314-a4cf-42b4-a153-4e4a0c91ae46/conversions/3451f175-4918-449a-be0f-00d8c93e9bdd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5285a314-a4cf-42b4-a153-4e4a0c91ae46/conversions/3451f175-4918-449a-be0f-00d8c93e9bdd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анастасия Шинкаренко, туристический агент:

"Самое главное - это не паниковать и ожидать решения. Дорогие мои туристы, работают все: и туроператоры, и турагенты, и принимающие стороны, которые находятся непосредственно в Персидском заливе, и даже правительство этой страны. Поэтому нужно ожидать четких действий от туроператора. Когда будет четкая команда: "Собираемся, выезжаем в аэропорт", собираемся, выезжаем в аэропорт. Когда четкая команда: "Сидим, ожидаем вылета либо прилета борта", то сидим и ожидаем. Без паники, четко следовать инструкциям".