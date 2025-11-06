Микробы против вредных веществ - белорусские ученые нашли экологичный способ очистки сточных вод. Специалисты Института микробиологии НАН Беларуси создали крупные коллекции микроорганизмов. Ученые выделили их из окружающей среды. Штаммы-продуценты "поедают" вредные соединения и перерабатывают их до безопасных форм.

"Мы подбираем такие микроорганизмы, которые питаются как раз отходами. Это могут быть вторичные ресурсы, отходы могут быть химической природы, допустим, альдегиды разнообразные, в том числе даже пестициды. Наши микроорганизмы их разрушают до простейших соединений и тем самым снимают нагрузку на экологию".