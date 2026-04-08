Белорусские военные отрабатывают развертывание и подготовку соединений

Под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Александра Науменко проходят командно-штабные учения с одним из соединений Северо-Западного оперативного командования.

На подготовительном этапе развертывание системы "с нуля": призыв военнообязанных, восстановление навыков, получение материальных средств и снятие техники с хранения. Далее выдвижение в назначенные районы, их занятие и инженерное оборудование позиций. Все - в темпе, максимально приближенном к реальной обстановке.

Следующий этап - выполнение учебных задач уже в рамках самого учения, где проверят не только технику, но и слаженность действий подразделений и штабов.