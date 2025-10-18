3.73 BYN
Белорусские вузы открыли подготовку по 10 новым специальностям - какие новшества в БНТУ
Инженерные специальности, как всегда, в топе среди абитуриентов. К примеру, в этом году ведущий технический вуз страны - БНТУ - принял у себя около 4 тыс. первокурсников более чем на 50 специальностей, в том числе и на новые направления.
На какие именно и в целом как проходит обучение в университете, на что делают акценты.
Новая специальность в БНТУ - "экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды"
Несмотря на стремительное развитие современных технологий, потребность в высококвалифицированных специалистах в горнодобывающей промышленности остается высокой. БНТУ - ведущий центр по подготовке таких кадров. И факультет горного дела и инженерной экологии уже более двух десятилетий выпускает специалистов, востребованных на десятках белорусских предприятий.
И станет выпускать еще больше профессионалов! Плюс 20 будущих инженеров-экологов специально для горнодобывающей промышленности, строительства и фармацевтики. В этом году факультет открыл набор на новую специальность – «экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды».
Андрей Кологривко, декан факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:
"Добывая полезные ископаемые, конечно же, мы нарушаем природу. Это не может нас не волновать. Нарушая природную среду, мы ставим задачу минимизировать ущерб. В процессе обучения мы делаем упор на практико-ориентируемую подготовку. Мы посещаем предприятия, где открыты филиалы, в том числе и кафедр. У нас есть практика, одна из самых больших, 2-2,5 месяца".
Подготовка будущих шахтеров и экологов в БНТУ
Помимо этого факультета является альма-матер для будущих шахтеров. В общем количестве в этом году в студенческую семью факультета присоединились 80 первокурсников. Из них 13 поступили на условиях целевой подготовки.
После обучения ребята будут трудиться на ведущих предприятиях горнодобывающей промышленности, к примеру, на таком гиганте, как Беларуськалий.
В топе БНТУ - машиностроение, энергетика и экономика
Инженерные специальности, как всегда, в топе среди студентов. К примеру, ведущий технический вуз страны - БНТУ в этом учебном году принял у себя около 4 тыс. первокурсников более чем на 50 специальностей. В лидерах - машиностроительное, энергетическое и инженерно-экономическое направления.
Приемная кампания в БНТУ в этом году завершилась набором около 4 тысяч первокурсников. Из них 3 тысячи обучаются за счет бюджета, а около 1 тысячи – на платной основе. Особенностью этого года стало увеличение числа абитуриентов, выбравших целевое обучение: 400 человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Более 300 выпускников инженерных классов, из общего числа 2,5 тысячи, также предпочли БНТУ. Эти цифры свидетельствуют о том, что инженерные специальности остаются востребованными на белорусском рынке труда, а БНТУ предоставляет качественное образование.
Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ:
"Мы сегодня имеем в активе около 100 филиалов кафедр на различных промышленных и не только предприятий Республики Беларусь, на которых организовано практическое обучение и непосредственное участие работников предприятий, которые злободневную проблематику доносят до ребят именно на рабочих местах, за рабочими местами конструкторов".
Профессия инженера - это гораздо больше, чем просто расчеты и чертежи! Это ключ к инновациям, модернизации и экономическому росту. Инженерный диплом открывает перед специалистом двери в самые разные отрасли и гарантирует стабильность и перспективы.