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Белорусские вузы зачислили более 5,5 тыс. целевиков
Вузы Беларуси зачислили целевиков. Всего в 2025 году по такой траектории обучения поступило более 5,5 тыс. человек. Это больше чем на 1 тыс. в сравнении с 2024 годом.
Это говорит о растущей востребованности целевой подготовки как среди абитуриентов, так и у организаций - заказчиков кадров.
Особенно популярна целевая форма обучения в медицинских университетах, где доля целевиков в последние годы достигает 80 % от общего числа бюджетных мест. Конкурс состоялся по всем специальностям. В лидерах стоматологические факультеты в Минском и Витебском медуниверситетах.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
"На 2277 запланированных целевых мест у нас было подано 3312 заявлений, это очень значимая цифра. Договоров было подписано более 5 тыс".
Кроме медуниверситетов, наибольшее количество студентов зачислено на инженерные и педагогические специальности. В аграрных вузах прием документов на целевое обучение продолжится до 19 июля.