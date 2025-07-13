Белорусские вузы зачислили более 5,5 тыс. целевиков

Вузы Беларуси зачислили целевиков. Всего в 2025 году по такой траектории обучения поступило более 5,5 тыс. человек. Это больше чем на 1 тыс. в сравнении с 2024 годом.

Это говорит о растущей востребованности целевой подготовки как среди абитуриентов, так и у организаций - заказчиков кадров.

Особенно популярна целевая форма обучения в медицинских университетах, где доля целевиков в последние годы достигает 80 % от общего числа бюджетных мест. Конкурс состоялся по всем специальностям. В лидерах стоматологические факультеты в Минском и Витебском медуниверситетах.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"На 2277 запланированных целевых мест у нас было подано 3312 заявлений, это очень значимая цифра. Договоров было подписано более 5 тыс".