Белорусские здравницы бьют рекорды: экспорт услуг вырос в 4 раза, летние путевки раскуплены на 90 %

Фото БЕЛТА

Беларусь все увереннее завоевывает международный рынок санаторно-курортных услуг. Уникальная природа, целебные минеральные воды и лечебные грязи привлекают гостей из 80 стран мира. За пять лет экспорт вырос в 4 раза, а на летние месяцы 2026 года свободных мест практически не осталось.

О том, как развивается санаторно-курортный комплекс страны и почему белорусские здравницы становятся мировым трендом, рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский в "Актуальном интервью".

Беларуси повезло не только с людьми, но и с природой. Минеральные воды и лечебные грязи - наше национальное достояние. "Не каждая страна в мире располагает таким природным потенциалом. Сегодня на территории наших санаториев функционирует 99 скважин с минеральной водой, каждая из которых уникальна по химическому составу и медицинскому эффекту. Также используются грязи наших пресноводных водоемов - сапропели. Разведанных природных резервуаров, которые можно использовать в лечебных целях, у нас 56. Это практически неисчерпаемые запасы", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Президент поставил задачу удвоить экспорт туристических услуг. Цифры показывают, что движение в этом направлении идет уверенно. "Лечебно-оздоровительный туризм дает около 50 % всего экспорта туристических услуг. Задача до 2030 года - увеличить экспорт туристических услуг в два раза и его вклад в ВВП. Она будет решаться в основном за счет развития санаторно-курортного комплекса. Утверждена программа строительства, планируется увеличение коечного фонда на 30 %", - сообщил представитель отрасли.

Результаты уже впечатляют. По итогам 2025 года численность иностранных граждан, выбравших белорусские здравницы, составила почти 260 тыс., что в два раза больше, чем в 2021 году (139 тыс.). А выручка от услуг увеличилась почти в 4 раза: со 136 млн рублей в 2021 году до 536 млн в 2025-м.

География гостей стремительно расширяется. Если еще лет пять назад основным контингентом были россияне, то сегодня ситуация изменилась. "В 2025 году география составила 80 стран (годом ранее - 63). Понятно, мы не говорим о глобальных потоках с того или иного континента, но присутствие всех континентов у нас отмечалось. Есть гости из Африки, которые выбирают белорусские земли для отдыха и лечения", - подчеркнул Геннадий Болбатовский.

Для тех, кто планирует отпуск на летние месяцы, новость неутешительная - свободных мест практически нет. "Традиционно летний период пользуется ажиотажным спросом. Сегодня более 90% путевок на летние периоды уже забронировано или выкуплено. Поэтому уже сложно будет выбрать определенный день, санаторий и количество дней", - констатировал представитель отрасли.