Белорусских школьников в новом учебном году ожидает ряд изменений

Освобождение от ЦЭ, деловой стиль и бесплатный подвоз. Школьников в новом учебном году ожидает ряд изменений.

Так, например, учащиеся 11-х классов по заключению врачебно-консультационной комиссии могут быть освобождены от централизованного экзамена по медицинским показаниям. В то время как сейчас эта норма действует только для учащихся 9-х классов.

Кроме этого, с 1 сентября закреплена обязанность для школьников придерживаться делового стиля одежды. Исключение составляют уроки физкультуры и труда. Напомним, в стране проводился эксперимент со школьной формой, и капсульная форма уже знакома. Сейчас это утвердили на законодательном уровне.