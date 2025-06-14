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Белорусский Airbus A330-200 выполнил первый регулярный рейс в Стамбул
Белорусский дальнемагистральный авиалайнер Airbus A330-200 выполнил первый регулярный рейс, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Белавиа".
Авиалайнер совершил перелет из Минска в Стамбул. На борту самолета находились 177 пассажиров. Такой авиалайнер - новый тип самолета в Беларуси и он имеет ряд особенностей. Среди них - в салоне экономического класса увеличено пространство между рядами, а в бизнес-классе кресла раскладываются в горизонтальное положение и имеют целый ряд опций для более комфортного перелета. Его максимальная загрузка - 281 пассажир. Это самая большая вместимость по сравнению с другими самолетами семейства Boeing и Embraer.
Главная особенность такого самолета - дальность полета. Она составляет 12 тыс. км. Пока это единственное воздушное судно во флоте белорусского авиаперевозчика, способное летать на такие дальние расстояния.
Планируется, что свой следующий полет из Минска Airbus А330-200 выполнит уже завтра и также в Стамбул. Кроме Турции в полетной программе Airbus A330-200 в ближайшее время предусмотрены еще два направления - Москва и Дубай.