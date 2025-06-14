Белорусский Airbus A330-200 выполнил первый регулярный рейс в Стамбул

Белорусский дальнемагистральный авиалайнер Airbus A330-200 выполнил первый регулярный рейс, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Белавиа".

Авиалайнер совершил перелет из Минска в Стамбул. На борту самолета находились 177 пассажиров. Такой авиалайнер - новый тип самолета в Беларуси и он имеет ряд особенностей. Среди них - в салоне экономического класса увеличено пространство между рядами, а в бизнес-классе кресла раскладываются в горизонтальное положение и имеют целый ряд опций для более комфортного перелета. Его максимальная загрузка - 281 пассажир. Это самая большая вместимость по сравнению с другими самолетами семейства Boeing и Embraer.

Главная особенность такого самолета - дальность полета. Она составляет 12 тыс. км. Пока это единственное воздушное судно во флоте белорусского авиаперевозчика, способное летать на такие дальние расстояния.