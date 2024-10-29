Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий

Все больше иностранцев благодаря безвизу открывают для себя гостеприимную и приветливую Беларусь. Мы всегда рады тем, кто приезжает с добрыми помыслами.

Первыми безвизовый въезд оценили граждане Литвы, Латвии и Польши. Этим летом безвиз расширился для представителей еще трех десятков стран. Чем привлекает Беларусь? И какие впечатления увозят на родину туристы?

Беларусь притягивает все больше туристов. Нашу страну выбирают за качественный отдых в санаториях, широкий спектр медицинских услуг, доступный шопинг, а безвиз делает путешествие максимально удобным.

И как бы ни старались в Европе преградить путь своим гражданам, они едут в Беларусь. По ту сторону - Латвия. Приезжают не только из приграничья, но и из столицы. Обычные люди, которые хотят закупиться по доступным ценам. И где как не в Беларуси?

Туристы поделились мнениями:

"Мы всегда приезжаем с удовольствием, с большой радостью. Это для нас большое благо - безвиз. И сестра у нас в Голландии живет. Она тоже может приехать без визы. Не надо заморачиваться с бумагами".

"Люди доброжелательные, хорошие, добрые. Всего вам хорошего, процветания!"

100 тыс. поляков, 312 тыс. обладателей латвийских паспортов и более полмиллиона граждан Литвы благодаря безвизу убедились лично: в Беларуси спокойно и гостеприимно. И хоть из-за закрытия европейскими властями своих пунктов пропуска логистика значительно усложнилась, лишние километры не повод отказываться от путешествия. Вот статистика одной недели: 4400 граждан из трех десятков государств услышали: "Добро пожаловать в Беларусь".

В расширенном списке безвиза с июля 2024 года еще 35 европейских государств. Наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у эстонцев и немцев.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

"Пограничники прилагают все усилия, чтобы наиболее качественно, быстро и комфортно осуществить пересечение лиц и транспортных средств через границу. Мы не затягиваем оформление документов, мы быстро производим осмотр транспортного средства".

Поток машин в международных пунктах пропуска увеличивается ближе к выходным. Европейцы очень полюбили проводить в Беларуси праздники.