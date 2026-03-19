Белорусский финансовый рынок готовится к введению в оборот цифрового рубля

Белорусский рубль - крепкая и стабильная валюта. Согласитесь, привычка следить за курсами как-то незаметно уходит в прошлое. Тем более, что нынешняя ситуация на рынке не сильно отличается от той, что была, скажем, полгода назад. Избавляются граждане и от еще одной привычки - сберегать в иностранных деньгах. Население все чаще открывает депозиты в рублях, а значит, доверие белорусов к национальной валюте растет.

И вот скоро инструментов станет еще больше и у простых людей, то есть физических лиц, и у бизнеса. Новости про цифровой рубль в последние годы звучали все чаще, и вот сейчас видим конкретные действия.

В эти мартовские дни активно готовится необходимая правовая база. Профильная комиссия в Палате представителей уже начала работу над соответствующим законопроектом. Депутаты планируют рассмотреть его в Овальном зале уже в апреле. То есть времени не так много. Но напомним, что это будет только первое чтение - то есть по сути только старт серьезного законодательного механизма. Если будут замечания или предложения, ко второму чтению их все отработают. Это не проблема, тем более, что все понимают важность такой работы. Оперативность не в ущерб качеству, и на выходе готовые решения для экономики.

И остановимся на том, что же такое цифровой рубль на практике. Это третья форма денег в дополнение к уже существующим наличным (то есть купюрам и монетам) и безналичным, которые находятся на картах и счетах в банках. Эмитентом белорусского цифрового рубля будет исключительно Национальный банк. И открывать цифровые кошельки будет тоже только регулятор. По вашему желанию. Выступаете за инновации - пожалуйста, пользуйтесь цифровой. А хотите по старинке - вот, пожалуйста, привычные банкноты или безнал.

Средства населения и бизнеса под защитой

И что самое главное - общее количество денег в экономике не меняется. Меняется только их форма. По своей ценности и стоимости цифровой, наличный и безналичный рубль будут абсолютно равны. Но вот плюс цифры в том, что каждый такой рубль можно отследить. Это и для честного бизнеса плюс, да и с мошенниками бороться проще. Кстати, безопасность новой формы денег будет обеспечена на высоком уровне.

Решения на пользу экономике

Согласитесь, много приятных финансовых новостей в последнее время. Вот только в январе говорили о криптобанках. Достаточно инновационный инструмент не только для нашего, но и в принципе мирового рынка. И вот сейчас в марте цифровой рубль не единственная тема. Подписан закон о лизинговой деятельности. Который тоже придаст импульс развитию большой и прибыльной отрасли.