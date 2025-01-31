Белорусский фонд мира передал Минскому колледжу цифровых технологий новую технику для фотопавильона

31 января Белорусский фонд мира передал колледжу цифровых технологий в Минске необходимое высокотехнологичное оборудование.

Но на этом приятные сюрпризы не закончились. К учащимся приехала зампредседателя правления Белорусского фонда мира, Герой Беларуси и первая женщина-космонавт Марина Василевская.

Современное оборудование - колледжу цифровых технологий

Колледжу цифровых технологий в Минске вот уже почти 60. Сегодня здесь обучается более тысячи учащихся. Из них 89 - с особенностями развития.

Колледж действительно уникален. Здесь получают профессию люди с различными нарушениями. В частности, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также с расстройствами аутистического спектра. Акцент делается на интеллектуальных специальностях: техник-программист, техник-технолог, секретарь-референт, техник-электрик и мехатроник.

А для этого колледжу необходимо и высокотехнологичное оборудование, которое, к слову, здесь тоже есть, но, как говорится, нет предела совершенству. И сегодня Фонд мира передал колледжу новую технику для фотопавильона. Теперь учащиеся смогут не только профессионально снимать видео и фотографировать, но и печатать фото на специальном оборудовании.

"Такие дети - пример для всех, что действительно есть все возможности, и если немножечко приложить усилий, то у тебя все получится. Поэтому очень важно нам, взрослым, посещать, помогать, давать силу, надежду, что все хорошее обязательно сбудется. И мы, Белорусский фонд мира, и я как первая женщина-космонавт Республики Беларусь, это делаем, - рассказала Марина Василевская. - Мы прошли по аудиториям, я в восторге, потому что действительно здесь такое оборудование, здесь колоссальные возможности, здесь прекрасные люди работают с огромным добрым сердцем".

Анастасия Берговина, педагог дополнительного образования Минского государственного колледжа цифровых технологий:

"В нашем государстве созданы и создаются условия для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли работать, также реализовывать себя и делиться своими талантами. Я педагог в колледже, и руковожу клубом инклюзивного творчества. Здесь мы не просто занимаемся творчеством, мы открываем для себя новые горизонты, посещаем различные экскурсии. Все ребята разные, и каждый из них особенный для нас, и нужен особенный подход для работы с ними".

Фонд мира и колледж цифровых технологий сотрудничают уже 13 лет. И сегодня в знак продолжения этой совместной работы дан старт новому проекту "Сильный духом".

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

"Они будут писать картины со знаменитыми художниками. Они будут учиться и создавать музыкальные произведения со знаменитыми музыкантами. Они будут делать вместе, и плоды их труда увидит вся Беларусь. Мы будем проводить выставки, мы будем проводить в том числе аукционы, где у ребят будет возможность продать свои произведения, и эти средства (у нас есть такая идея) будут идти на укрепление материально-технической базы тех учебных заведений, где они учатся".

Главная идея проекта - показать обществу силу духа таких людей, которых не сломила жизненная ситуация, и помочь раскрыться их талантам.

Планируется, что новый проект "Сильный духом" наполнят тренингами и курсами по психологической поддержке учащихся, для того чтобы повысить их уверенность в себе и улучшить психоэмоциональное состояние.