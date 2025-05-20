Белорусский политолог о подсчете голосов на выборах в Румынии: Очень подозрительные цифры

В Румынии завершился подсчет голосов на выборах президента страны. Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре. Он уверенно обошел своего оппонента, лидера националистической партии AUR Джордже Симиона.

Своим мнением об итогах выборов в Румынии поделился белорусский политолог Юрий Воскресенский.

"Очень подозрительные цифры, потому что по результатам опросов во время всей кампании лидировал Джордже Симион - кандидат, представляющий правые силы, евроскептиков, я бы сказал, патриотов Румынии. Его оппонент - мэр Бухареста Никушор Дан, который в итоге победил, - сделал какой-то невероятный камбэк, потому что в первом туре он получил чуть более 20 % голосов. И тут он завершает президентскую гонку с цифрой в 55 %", - сказал политолог.

Также он обратил внимание на такой момент: данные экзитполов, которые обнародовал румынский Центризбирком, вплоть до сотых совпадали с цифрами, предоставленными уже ближе к полуночи.