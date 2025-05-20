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Белорусский политолог о подсчете голосов на выборах в Румынии: Очень подозрительные цифры
В Румынии завершился подсчет голосов на выборах президента страны. Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре. Он уверенно обошел своего оппонента, лидера националистической партии AUR Джордже Симиона.
Своим мнением об итогах выборов в Румынии поделился белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"Очень подозрительные цифры, потому что по результатам опросов во время всей кампании лидировал Джордже Симион - кандидат, представляющий правые силы, евроскептиков, я бы сказал, патриотов Румынии. Его оппонент - мэр Бухареста Никушор Дан, который в итоге победил, - сделал какой-то невероятный камбэк, потому что в первом туре он получил чуть более 20 % голосов. И тут он завершает президентскую гонку с цифрой в 55 %", - сказал политолог.
Также он обратил внимание на такой момент: данные экзитполов, которые обнародовал румынский Центризбирком, вплоть до сотых совпадали с цифрами, предоставленными уже ближе к полуночи.
"Это наводит на определенные сомнения в честности и прозрачности румынских выборов, - считает Юрий Воскресенский. - Впрочем, о какой честности можно говорить, если основного кандидата - Кэлина Джорджеску - сняли с выборов, оболгали, и до сих пор ему не предъявлено никаких обвинений, а румынскому обществу не предъявлено никаких доказательств связи Джорджеску с какими-либо иностранными государствами".