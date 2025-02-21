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Белорусский язык - это и культура, и наследие, и корни

Наследие народа и первый источник, через который мы познаем окружающий мир. 21 февраля - Международный день родного языка.

Мировое разнообразие - 7 тыс., среди которых наша благозвучная, материнская. По этому поводу в каждом учреждении страны проходят праздники с нашей национальной аутентикой.

Кстати, в Беларуси есть детские сады, школы, колледжи и университеты, где белорусский язык звучит ежедневно. Окружение, где с малолетства взращивают интеллигенцию и заботятся о сохранении нашей языковой отличительности - (материал смотрите в видео).

белорусский язык