Белорусский язык - это и культура, и наследие, и корни

Наследие народа и первый источник, через который мы познаем окружающий мир. 21 февраля - Международный день родного языка.



Мировое разнообразие - 7 тыс., среди которых наша благозвучная, материнская. По этому поводу в каждом учреждении страны проходят праздники с нашей национальной аутентикой.