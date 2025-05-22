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Белорусский ЗРК "Оса" 9А33-2 показали на MILEX-2025
На выставке MILEX-2025 внимание уделяется не только демонстрации новых образцов вооружения, но и глубокой модернизации уже существующих систем. Одним из ключевых участников этого процесса выступает завод из Борисова "2566", специализирующийся на ремонте радиоэлектронного оборудования и вооружения.
Начальник конструкторского бюро ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" Олег Одаев представил на выставке боевую машину 9А33-2Б, которая является результатом глубокой модернизации штатной боевой машины 9А33 (модификации 9А33М2 или М3). Пространственные характеристики остались прежними, однако от исходной машины сохранилось только "железо".
Основные характеристики модернизированной боевой машины 9А33-2Б
Ключевые изменения:
- Вся элементная база заменена на новую твердотельную и цифровую.
- Внедрены цифровые методы защиты от помех.
- Реализована цифровая обработка сигналов.
- Установлен новый цифровой контур управления, позволяющий адаптивно использовать не только текущие, но и новые ракеты.
В рамках MILEX-2025 проходит научно-практическая конференция, где рассматриваются следующие направления. Одна из секций рассматривает вопросы современных тенденций военной медицины. Вторая - беспилотники и все, что с ними связано. Третья - системы противодействия высокоточному оружию и средствам РЭП. Четвертое - автоматизированные системы управления войсками и оружием, системы и средства радиосвязи. Пятая - контрольно-измерительные и испытательные приборы и оборудование современной компонентной базы.
Научно-техническая конференция продлится до 18:00, как и время второго дня MILEX.