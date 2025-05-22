Белорусский ЗРК "Оса" 9А33-2 показали на MILEX-2025

На выставке MILEX-2025 внимание уделяется не только демонстрации новых образцов вооружения, но и глубокой модернизации уже существующих систем. Одним из ключевых участников этого процесса выступает завод из Борисова "2566", специализирующийся на ремонте радиоэлектронного оборудования и вооружения.

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Начальник конструкторского бюро ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" Олег Одаев представил на выставке боевую машину 9А33-2Б, которая является результатом глубокой модернизации штатной боевой машины 9А33 (модификации 9А33М2 или М3). Пространственные характеристики остались прежними, однако от исходной машины сохранилось только "железо".

Основные характеристики модернизированной боевой машины 9А33-2Б

Ключевые изменения:

- Вся элементная база заменена на новую твердотельную и цифровую.

- Внедрены цифровые методы защиты от помех.

- Реализована цифровая обработка сигналов.

- Установлен новый цифровой контур управления, позволяющий адаптивно использовать не только текущие, но и новые ракеты.