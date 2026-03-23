Белорусское - значит лучшее: в стране подвели итоги двух масштабных проектов

Традиции, трудолюбие и современные технологии - 3 кита, на которых держится белорусское качество. Это нашло яркое отражение сразу в двух конкурсах профильного ведомства. Участникам необходимо было рассказать и показать, как они видят стандарты нашей страны.

В ноябре 2025 года в рамках Всемирного дня качества Госстандарт впервые объявил в своем телеграм-канале челлендж видеороликов "Белорусское качество - традиции, трудолюбие, технологии".

Участником мог стать любой желающий независимо от возраста и профессии. Главное - креативно и содержательно рассказать, как в белорусском качестве соединяются традиции, трудолюбие и современные технологии.



Всего поступило 276 работ, 260 из которых опубликованы. Свои видео представили как крупные промышленные флагманы, так и небольшие предприятия, а также организации здравоохранения, образования и культуры. Ролики снимали профессионально, в блогерском формате и даже с использованием искусственного интеллекта. Благодаря этому проекту многие зрители открыли для себя новые адреса качества в самых разных уголках Беларуси.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси: "Все были очень креативные, очень содержательные. В комиссии было сложно работать, потому что большое количество роликов было. Мы их делили по группам, потому что они из разных отраслей. Это и Министерство промышленности, легкая промышленность, и жилищно-коммунальный комплекс, и организации в том числе из нашего Госстандарта участвовали. Т. е. были задействованы практически пищевая отрасль, практически все наши отрасли экономики".

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации: "Очень серьезно у нас представлены колледжи в этом году и их работы. Работы их, понятное дело, в тандеме с родителями, с преподавателями, очень интересные. Особую для нас изюминку внесло упоминание во многих работах Института по стандартизации, т. е. непосредственно национальный институт. Мы обратили внимание, что некоторые дети уже готовы работать у нас, готовы работать с нами".

Также подвели итоги и республиканского конкурса детского творчества "Стандартизация и я". В 2025 году он проходил уже в третий раз. Его посвятили такой важной теме, как "Стандарты для безопасного детства".