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Остановка движения в Ормузском проливе грозит глобальным голодом
Сразу несколько влиятельных международных структур бьют тревогу: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщает, что мировой индекс цен на продовольствие вырос в апреле на 1,5 %. Столь высоким этот показатель был последний раз в 2023 году.
А Всемирный банк прогнозирует, что цены на энергоносители в 2026 году вырастут на 24 %, стоимость же удобрений увеличится на треть.
Все эти факторы могут иметь кумулятивный эффект: дорогое продовольствие станет менее доступным в бедных странах, а рост цен на горючее и удобрения приведет к сокращению урожаев по всей планете. Причиной всему - остановка движения танкеров в Ормузском проливе.
Усугубляют проблему конфликт между Россией и Украиной - двумя крупнейшими производителями зерна на планете.
Между тем, 5 июня Сейм Литвы рассмотрит вопрос об отправке военных на разблокировку Ормузского пролива.