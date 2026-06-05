Остановка движения в Ормузском проливе грозит глобальным голодом

Сразу несколько влиятельных международных структур бьют тревогу: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщает, что мировой индекс цен на продовольствие вырос в апреле на 1,5 %. Столь высоким этот показатель был последний раз в 2023 году.

А Всемирный банк прогнозирует, что цены на энергоносители в 2026 году вырастут на 24 %, стоимость же удобрений увеличится на треть.

Все эти факторы могут иметь кумулятивный эффект: дорогое продовольствие станет менее доступным в бедных странах, а рост цен на горючее и удобрения приведет к сокращению урожаев по всей планете. Причиной всему - остановка движения танкеров в Ормузском проливе.

Усугубляют проблему конфликт между Россией и Украиной - двумя крупнейшими производителями зерна на планете.