ВСУ нанесли удары по гражданским судам в Азовском море

В Азовском море в результате атаки украинских дронов погибли 5 граждан Азербайджана. 6 человек ранены, сообщает МИД Азербайджана.

Были атакованы грузовые теплоходы "Натра" и "Циркон", которые следовали из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. В каждый из них попало по 4 украинских БПЛА.

Выживших подобрали три корабля, проходившие в районе. Спасенные моряки доставлены в порт Ейск.