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ВСУ нанесли удары по гражданским судам в Азовском море
Автор:Редакция news.by
В Азовском море в результате атаки украинских дронов погибли 5 граждан Азербайджана. 6 человек ранены, сообщает МИД Азербайджана.
Были атакованы грузовые теплоходы "Натра" и "Циркон", которые следовали из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. В каждый из них попало по 4 украинских БПЛА.
Выживших подобрали три корабля, проходившие в районе. Спасенные моряки доставлены в порт Ейск.
Ранее ВСУ атаковали зерновоз "Волго-Балт", следовавший под российским флагом из Ростовской области в Краснодарский край, тогда погиб один член экипажа.