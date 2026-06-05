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Индекс деловой активности в ЕС рухнул до уровня 2023 года на фоне всплеска инфляции
Автор:Редакция news.by
СМИ сообщают о резком падении индекса деловой активности в Европе: на сегодня этот показатель уже рухнул до уровня, который наблюдался в 2023 году, и продолжает снижаться.
Главной причиной проблем стал всплеск инфляции: она составила в ЕС более 3 % в мае. Бизнес в такой ситуации начинает экономить, а это, в свою очередь, может говорить о сокращении европейского ВВП во II квартале.
В отдельных странах такое падение уже происходит: например, в Ирландии падение ВВП в I квартале составило 2 %. Наблюдается оно также в Литве, Румынии, Франции и Швеции.
Во II квартале список аутсайдеров, скорее всего, пополнит Германия, а Франция обоснуется в нем надолго и всерьез.