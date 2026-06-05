США уходят: Пентагон выводит из Европы военную технику и солдат

Итак, вернуться на родину должны 16 авиазаправщиков (всего их в Европе около 70), число истребителей F-16 уменьшится до 63 единиц - то есть, на треть. Вдвое меньше останется в Европе дальнобойных дронов-разведчиков Reaper, американцы выведут также одну из авианесущих групп. Известно и о сокращении на 5 тыс. штыков численности военнослужащих, при этом наблюдаются задержки с ротацией солдат в Польше и Литве (это тоже может означать скрытое сокращение войск).