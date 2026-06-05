Беларусь и Кыргызстан намерены нарастить товарооборот до 500 млн долларов к 2030 году

Беларусь планирует расширять линейку поставляемой в Кыргызстан техники и не только: развитие двусторонних отношений 5 июня обсудил премьер-министр Александр Турчин на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Промышленная кооперация, туризм, культура, образование - Минск и Бишкек намерены активироваться по ряду направлений. Практическая реализация договоренностей обсуждалась на встрече с кабмином Азербайджана в расширенном составе.

По итогам официального визита белорусской правительственной делегации в Кыргызстан будет создан деловой совет по сотрудничеству между странами. Эта площадка в первую очередь поможет предпринимателям напрямую, без лишних формальностей и барьеров, координировать совместные проекты и оперативно решать все возникающие вопросы. Все это делается для того, чтобы придать импульс торгово-экономическим отношениям.

Страны поставили задачу нарастить взаимную торговлю к 2030 году до 0,5 млрд долларов. Также обсуждается и открытие прямого сообщения. Пока есть некоторые сложности, но вопрос будет прорабатываться.

Как было заявлено еще, Беларусь и Кыргызстан намерены провести первый Форум регионов. Он запланирован на осень 2026 года в Минске. Как показывает пример главного торгового партнера Беларуси - России, региональное взаимодействие двух стран имеет действительно важное значение.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"В частности, обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, которое позволит создать новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что реализация этого проекта внесет весомый вклад в процесс модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана".

Кыргызстан подтвердил готовность к совместной работе по всем направлениям двустороннего взаимодействия. Об этом заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Сегодня в том числе был подписан пакет документов помимо тех контрактов, которые были заключены на бизнес-форуме.

Адылбек Касымалиев, председатель Кабинета министров Кыргызстана:

"По итогам визита подписано 12 документов, касающихся признания водительских удостоверений, расширения сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения, развития межрегионального взаимодействия, а также укрепления связей между вузами и учреждениями культуры двух стран".

Ключевую роль в отношениях стран играет открытый и доверительный диалог между лидерами Беларуси и Кыргызстана.