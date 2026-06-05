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Беларусь и Кыргызстан намерены нарастить товарооборот до 500 млн долларов к 2030 году
Беларусь планирует расширять линейку поставляемой в Кыргызстан техники и не только: развитие двусторонних отношений 5 июня обсудил премьер-министр Александр Турчин на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Промышленная кооперация, туризм, культура, образование - Минск и Бишкек намерены активироваться по ряду направлений. Практическая реализация договоренностей обсуждалась на встрече с кабмином Азербайджана в расширенном составе.
По итогам официального визита белорусской правительственной делегации в Кыргызстан будет создан деловой совет по сотрудничеству между странами. Эта площадка в первую очередь поможет предпринимателям напрямую, без лишних формальностей и барьеров, координировать совместные проекты и оперативно решать все возникающие вопросы. Все это делается для того, чтобы придать импульс торгово-экономическим отношениям.
Страны поставили задачу нарастить взаимную торговлю к 2030 году до 0,5 млрд долларов. Также обсуждается и открытие прямого сообщения. Пока есть некоторые сложности, но вопрос будет прорабатываться.
Как было заявлено еще, Беларусь и Кыргызстан намерены провести первый Форум регионов. Он запланирован на осень 2026 года в Минске. Как показывает пример главного торгового партнера Беларуси - России, региональное взаимодействие двух стран имеет действительно важное значение.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"В частности, обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, которое позволит создать новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что реализация этого проекта внесет весомый вклад в процесс модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана".
Кыргызстан подтвердил готовность к совместной работе по всем направлениям двустороннего взаимодействия. Об этом заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Сегодня в том числе был подписан пакет документов помимо тех контрактов, которые были заключены на бизнес-форуме.
Адылбек Касымалиев, председатель Кабинета министров Кыргызстана:
"По итогам визита подписано 12 документов, касающихся признания водительских удостоверений, расширения сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения, развития межрегионального взаимодействия, а также укрепления связей между вузами и учреждениями культуры двух стран".
Ключевую роль в отношениях стран играет открытый и доверительный диалог между лидерами Беларуси и Кыргызстана.
В торговле положительная динамика также есть: и Минск, и Бишкек дальше будут развивать взаимные поставки и в том числе диверсифицировать корзину. Главное - фундамент создан прочный: это и общая история, и членство в единых интеграционных объединениях, и, что крайне важно, взаимодополняемость двух экономик.