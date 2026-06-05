С 5 по 7 июня в Минске пройдут фестиваль "Настроение - лето" и велокарнавал "Viva Ровар"

Городской фестиваль "Настроение - лето" порадует минчан и гостей столицы с 5 по 7 июня. Праздничные мероприятия развернутся на площадке у Дворца спорта и соберут любителей активного отдыха, музыки и спорта. 5 июня с 17:00 до 22:00 состоится открытие фестиваля.

А в субботу, 6 июня, в столице пройдет велокарнавал "Viva Ровар". Ровно в 11:00 колонна велосипедистов возьмет старт у Дворца спорта и направится по проспекту Победителей до "Минск-Арены" и обратно.

Во время движения главное не скорость, а безопасность, вежливое отношение друг к другу и, конечно, веселое настроение. У каждого участника, прошедшего регистрацию, будет возможность с ветерком прокатиться по одной из основных транспортных артерий Минска и побороться за приз в четырех номинациях: "ВелоЛеди", "ВелоКидс" (для детей от 3 до 12 лет), "ВелоСемья" и "ВелоКоманда".