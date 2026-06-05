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В румынском порту взорвался морской беспилотник

В Констанце, крупнейшем порту Румынии, прогремел взрыв. На стратегический объект проник морской беспилотник. В СМИ попала информация об украинском происхождении безэкипажного катера.

По другим данным, существует вероятность, что инцидент связан с учениями Министерства национальной обороны Румынии и недостаточной координацией между вовлеченными структурами.

По оценкам специалистов, мощность взрыва была эквивалентна нескольким десяткам килограммов тротила. Власти активировали план реагирования "Красная тревога".

По предварительной информации, пострадавших нет.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

БПЛАРумынияпорт