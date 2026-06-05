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В румынском порту взорвался морской беспилотник
Автор:Редакция news.by
В Констанце, крупнейшем порту Румынии, прогремел взрыв. На стратегический объект проник морской беспилотник. В СМИ попала информация об украинском происхождении безэкипажного катера.
По другим данным, существует вероятность, что инцидент связан с учениями Министерства национальной обороны Румынии и недостаточной координацией между вовлеченными структурами.
По оценкам специалистов, мощность взрыва была эквивалентна нескольким десяткам килограммов тротила. Власти активировали план реагирования "Красная тревога".
По предварительной информации, пострадавших нет.