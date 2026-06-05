В румынском порту взорвался морской беспилотник

В Констанце, крупнейшем порту Румынии, прогремел взрыв. На стратегический объект проник морской беспилотник. В СМИ попала информация об украинском происхождении безэкипажного катера.

По другим данным, существует вероятность, что инцидент связан с учениями Министерства национальной обороны Румынии и недостаточной координацией между вовлеченными структурами.